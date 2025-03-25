Німеччина

У сфері інтересів мюнхенців опинився Нік Вольтемаде.

Центральний нападник Штутгарта Нік Вольтемаде зацікавив Баварію, передає видання BILD.

Повідомляється, що лідер Бундесліги вже контактував з оточенням 23-річного німця. Порталом transfermarkt гравець оцінюється в 7.5 млн євро.

Вольтемаде представляє Штутгарт із літа 2024-го. Тоді він на правах вільного агента залишив Вердер.

Контракт "швабів" із Ніком розраховано до кінця червня 2028 року. Клаусули в угоді немає.

На рахунку нападника 12 голів і три асисти в 24-х матчах усіх турнірів поточної кампанії.