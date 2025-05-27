Іспанія

17-річний іспанський вінгер пов'язав майбутнє з "блаугранас".

Барселона офіційно оголосила про продовження контракту з талановитим вінгером Ламіном Ямалем до 30 червня 2031 року.

Угода була підписана у вівторок в офісі клубу в присутності президента Жоана Лапорти, першого віцепрезидента Рафи Юсти та спортивного директора Деку.

"Майбутнє вже настало", — відреагували в Барселоні на нову угоду з юним нападником.

Ламін Ямаль дебютував у першій команді 29 квітня 2023 року у віці всього 15 років, а вже сьогодні, у 17, є ключовим гравцем каталонців і володарем багатьох рекордів.

Ямаль, вихованець академії "Ла Масії", провів вже 106 матчів за першу команду, ставши наймолодшим гравцем в історії Барси, який досяг цієї позначки. Він також є наймолодшим автором гола в Ла Лізі, Кубку Іспанії та Суперкубку. У цьому сезоні разом із командою він виграв усі національні трофеї: Ла Лігу, Кубок Іспанії та Суперкубок.

На рахунку Ламіна вже 25 забитих м’ячів і 34 гольові передачі за першу команду Барселони У 2024 році Ямаль здобув престижні індивідуальні нагороди: Golden Boy, Kopa Trophy та відзнаку на Laureus Awards.