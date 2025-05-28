Каталонська Барселона перед початком цьогорічного трансферного вікна стикнулась із дилемою щодо майбутнього своєї позиції голкіпера.

Після важкої травми поступово повертається німецький воротар Марк-Андре тер Штеген, тоді як польський голкіпер Войцех Щесни, який заміняв його в переважній більшості поєдинків, начебто готовий підписати нову угоду з клубом та не збирається повертатись на пенсію.

Проте клуб усе одно шукає ще й інші варіанти.

Одразу троє молодих воротарів наразі розглядаються Барсою в якості можливих підписань.

Ідеться про Барта Вербрюггена з англійського Брайтона, Люка Шевальє із французького Лілля та Жоана Гарсію з каталонського Еспаньйола.

Із останнім перемовини просуваються доволі швидко — уже є домовленість із гравцем щодо переходу, тоді як за ходом цього тижня клуби мають зустрітись та обговорити питання компенсації.

Інші два варіанти наразі перебувають у режимі очікування.