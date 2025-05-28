Іспанія

Один із них уже дав згоду на перехід.

Каталонська Барселона перед початком цьогорічного трансферного вікна стикнулась із дилемою щодо майбутнього своєї позиції голкіпера.

Після важкої травми поступово повертається німецький воротар Марк-Андре тер Штеген, тоді як польський голкіпер Войцех Щесни, який заміняв його в переважній більшості поєдинків, начебто готовий підписати нову угоду з клубом та не збирається повертатись на пенсію.

Проте клуб усе одно шукає ще й інші варіанти.

Одразу троє молодих воротарів наразі розглядаються Барсою в якості можливих підписань.

Ідеться про Барта Вербрюггена з англійського Брайтона, Люка Шевальє із французького Лілля та Жоана Гарсію з каталонського Еспаньйола.

Із останнім перемовини просуваються доволі швидко — уже є домовленість із гравцем щодо переходу, тоді як за ходом цього тижня клуби мають зустрітись та обговорити питання компенсації.

Інші два варіанти наразі перебувають у режимі очікування.