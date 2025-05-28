Один із них уже дав згоду на перехід.
Жоан Гарсія, Getty Images
28 травня 2025, 10:25
Каталонська Барселона перед початком цьогорічного трансферного вікна стикнулась із дилемою щодо майбутнього своєї позиції голкіпера.
Після важкої травми поступово повертається німецький воротар Марк-Андре тер Штеген, тоді як польський голкіпер Войцех Щесни, який заміняв його в переважній більшості поєдинків, начебто готовий підписати нову угоду з клубом та не збирається повертатись на пенсію.
Проте клуб усе одно шукає ще й інші варіанти.
Одразу троє молодих воротарів наразі розглядаються Барсою в якості можливих підписань.
Ідеться про Барта Вербрюггена з англійського Брайтона, Люка Шевальє із французького Лілля та Жоана Гарсію з каталонського Еспаньйола.
Із останнім перемовини просуваються доволі швидко — уже є домовленість із гравцем щодо переходу, тоді як за ходом цього тижня клуби мають зустрітись та обговорити питання компенсації.
Інші два варіанти наразі перебувають у режимі очікування.