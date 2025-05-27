Іспанія

Польський воротар продовжить кар’єру в Каталонії після вдалої реанімації у футболі.

Войцех Щенсний підписує нову дворічну угоду з Барселоною — про це повідомляє польське видання Goal.pl.

Чинний контракт 34-річного голкіпера спливає наприкінці цього сезону, але клуб вирішив зберегти досвідченого польського гравця у складі до літа 2026 року.

Нагадаємо, Щенсний приєднався до Барселони в жовтні 2024 року, несподівано повернувшись із футбольної пенсії. У складі каталонців він провів 30 матчів у всіх турнірах, пропустивши 36 м’ячів.

Раніше футболіст заявив, що в його родині важливі рішення приймає дружина.