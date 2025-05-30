Іспанія

10 років у системі "вершкових", 5 сезонів, 35 матчів, 13 титулів.

Реал Мадрид оголосив про завершення співпраці з центральним захисником Хесусом Вальєхо. Про це йдеться в офіційному повідомленні клубу, опублікованому 30 травня 2025 року.

Іспанець провів у складі мадридців п’ять сезонів, упродовж яких став володарем 13 титулів, включно з двома Лігами чемпіонів УЄФА, чотирма Клубними чемпіонатами світу, трьома Суперкубками УЄФА, однією перемогою в Ла Лізі, Кубком Іспанії та двома Суперкубками Іспанії.

На міжнародному рівні Вальєхо відзначився срібною медаллю Олімпійських ігор у Токіо-2020 у складі збірної Іспанії, а також тріумфами на молодіжних чемпіонатах Європи U-21 та U-19.

Реал Мадрид подякував гравцю за професіоналізм, відданість та працю в клубі, побажавши йому та його родині всього найкращого у майбутньому.

Зазначимо, що за десять років у системі "вершкових" Хесус Вальєхо провів 2072 хвилини у 35 матчах усіх турнірів, в яких забив 1 гол та віддав один асист.