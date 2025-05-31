Іспанія

Справи в клубі пішли на краще.

Нідерландський центральний захисник Френкі де Йонг перейшов до каталонської Барселони ще влітку 2019 року за 86 млн євро, і відтоді під керівництвом різних тренерів мав доволі суперечливий досвід виступів.

Минулого літа активно поширювались чутки, що 28-річний виконавець як не тоді, так точно після завершення поточного сезону має піти з клубу.

Однак прихід на посаду головного тренера Ганса-Дітера Фліка явно пішов на користь футболісту в ігровому плані.

Як наслідок — 46 матчів за сезон, два голи та дві гольові передачі, нехай і в стартовому складі з цих зустрічей було лише 11.

Після такої серії виступів клуб вирішив продовжити контракт футболіста до 2029 року, щодо чого наразі клуб веде активні перемовини з гравцем та сторони надзвичайно близькі до успішного їхнього завершення.