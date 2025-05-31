Іспанія

29-річний футболіст не виступав за національну команду з 2021 року.

Захисник Барселони Клеман Ленгле, який минулий сезон провів в оренді у мадридському Атлетіко, несподівано для себе отримав виклик до збірної Франції. Це стало справжнім сюрпризом — настільки, що він спочатку не повірив у те, що відбувається.

"Я був у машині з друзями й отримав привітання з викликом до збірної. Так я дізнався про це. Але довелося перевірити в інтернеті, чи це не жарт", — зізнався Ленгле в інтерв’ю Get French Football News.

Для 29-річного футболіста це перший виклик до збірної з 2021 року. Його повернення до команди Дідьє Дешама частково зумовлене стабільною грою в минулому сезоні Ла Ліги: Ленгле провів 23 матчі, забив два голи й зробив одну гольову передачу.

Збірна Франції у червні зіграє в плей-оф Ліги націй — спочатку з Іспанією, а потім з переможцем пари Німеччина — Португалія.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко продовжило контракт з Фернандо Торресом.