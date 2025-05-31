Іспанія

Легенда продовжить тренувати другу команду "матрацників".

Керівництво мадридського Атлетіко пролонгувало трудову угоду з головним тренером другої команди "матрацників" Фернандо Торресом. Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

Зазначається, що термін нового контракту розрахований до 30 червня 2027 року.

41-річний Фернандо Торрес розпочав тренерську роботу з Атлетіко Б у 2022 році. У сезоні-2024/25 друга команда "червоно-білих" під керівництвом іспанського фахівця посіла 7 місце у групі 2 Прімери Федерасьйон (третя ліга Іспанії — прим.).

Нагадаємо, що Фернандо Торрес є вихованцем Атлетіко Мадрид. Під час своєї ігрової кар'єри він відіграв за цей клуб 403 матчі, забив 129 голів та віддав 21 результативну передачу.