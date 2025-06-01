Повинен зірватися перехід Луїса Діаса.
Маркус Рашфорд, Getty Images
01 червня 2025, 22:39
Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд залишається на радарах Барселони, але ймовірність переходу не надто велика. Пріоритетом "синьо-гранатових" вважається Луїс Діас з Ліверпуля.
Як повідомляє Mundo Deportivo, каталонський гранд зробить спробу підписання англійця лише в тому випадку, якщо угода щодо колумбійця зірветься.
Маркус Рашфорд провів другу половину сезону-2024/25 на правах оренди в Астон Віллі.
Ціна Луїса Діаса на тому ж сайті – 70 млн євро. Інтерес до 28-річного гравця Ліверпуля також виявляють клуби з Саудівської Аравії.
Раніше повідомлялося, що Бруну Фернандеш близький до відходу з Манчестер Юнайтед.