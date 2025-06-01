Іспанія

Повинен зірватися перехід Луїса Діаса.

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд залишається на радарах Барселони, але ймовірність переходу не надто велика. Пріоритетом "синьо-гранатових" вважається Луїс Діас з Ліверпуля.

Як повідомляє Mundo Deportivo, каталонський гранд зробить спробу підписання англійця лише в тому випадку, якщо угода щодо колумбійця зірветься.

Маркус Рашфорд провів другу половину сезону-2024/25 на правах оренди в Астон Віллі.

Ціна Луїса Діаса на тому ж сайті – 70 млн євро. Інтерес до 28-річного гравця Ліверпуля також виявляють клуби з Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялося, що Бруну Фернандеш близький до відходу з Манчестер Юнайтед.