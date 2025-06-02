Іспанія

Іспанець планує використовувати 4-3-3.

Головний тренер Реала Хабі Алонсо вивчає можливості своєї команди. Іспанець вже проаналізував гру "вершкових" в останніх матчах при Карло Анчелотті.

За даними Marca, новий керманич планує використовувати схему 4-3-3 в якості основної. Це не єдина формація, до якої має намір звертатися наставник, але саме вона буде "планом А" в більшості поєдинків.

У Реалі вважають, що команді не підходить схема з трьома центральними захисниками, з якою Алонсо досяг успіху в Баєрі.

18 червня мадридський гранд зіграє проти саудівського Аль-Хіляля в матчі першого туру групового етапу клубного чемпіонату світу.

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