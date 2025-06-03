Іспанія

Юний лідер каталонців порівняв ставлення до Реала і Барси в Лізі чемпіонів і вказав на ключову різницю.

Вінгер Барселони Ламін Ямал звернувся до партнерів по команді із закликом змінити підхід до великих матчів. За словами 16-річного таланта, каталонцям не вистачає віри у власну силу, на відміну від суперників.

"Ми прогресуємо, але повинні вірити, що ми найкращі. Коли Реал програв Арсеналу у Лізі чемпіонів, усі думали, що вони можуть зробити камбек. А коли ми зіграли внічию з «Інтером», люди почали сумніватися. Саме це потрібно змінити", — заявив Ямал.

Нагадаємо, що Реал вилетів у чвертьфіналі від Арсеналу, а Барселона зупинилася за крок до фіналу, поступившись Інтеру.

Нагадаємо, гол Ямала у ворота Інтера — найкращий забитий м'яч у сезоні Ліги чемпіонів.