Іспанія

Іспанський фахівець відзначив гру юного вундеркінда.

Головний тренер англійського Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про вінгера каталонської Барселони Ламіна Ямаля. Цитує іспанського фахівця Sport.es.

"Нехай робить свою кар'єру, через десять чи п'ятнадцять років ми побачимо, чи можна його порівняти з найкращими. Треба почекати, він у найкращому місці у світі для зростання. Все вказує на те, що у Ямаля буде велика кар'єра через талант, який він має.

Якщо йому платять стільки, скільки ви кажете, то це тому, що він на це заслуговує, я впевнений, що його оточують правильні люди. На Мессі це не вплинуло, він був конкурентоспроможним звіром.

Я здивований, що Манчестер Сіті не цікавиться Ямалем. Він дуже сильний, і це було видно в матчі з Інтером, коли в додатковий час вся гра будувалася через нього.

Як каже Гансі Флік, він повинен продовжувати працювати, і я впевнений, що "Барса" йому допоможе. Як колишній гравець Барселони я дуже радий його появі", — заявив Гвардіола.