Італія

Спеціаліст має очолити гранд чемпіонату Саудівської Аравії.

Сімоне Індзагі залишив посаду головного тренера Інтера, передає офіційний сайт клубу.

Спеціаліст працював із "нерадзуррі" з липня 2021 року (217 матчів). Під керівництвом 49-річного італійця міланський гранд став чемпіоном Італії-2023/24, а також виграв Кубок (х2) і Суперкубок (х3) країни.

З Індзагі Інтер двічі дістався фіналу плей-оф Ліги чемпіонів. У 2023-му клуб поступився Манчестер Сіті (0:1), а нещодавно зазнав розгрому від ПСЖ (0:5).

Раніше повідомлялося, що Сімоне має очолити Аль-Хіляль. "Нерадзуррі" в той же час націлилися на керманичів Комо (Сеск Фабрегас) і Марселя (Роберто Де Дзербі).