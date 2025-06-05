Іспанія

Гравець долучиться в якості вільного агента.

Іспанський нападник Антоніо Кордеро в цьому сезоні зібрав про себе розкішну пресу, адже у віці 18 років відіграв 40 матчів у складі "дорослої" команди Малаги, забив шість голів та віддав сім гольових передач.

Однак у "біло-блакитних" була одна велика проблема у відносинах з юним футболістом — контракт, який мав завершуватись наприкінці червня цього року, і який у підсумку так і не вдалось продовжити.

І оскільки Малага так і залишилась у Сегунді за підсумками кампанії, їй довелось попрощатись із безумовним талантом.

А англійський Ньюкасл просто своєчасно скористався ситуацією й уже зараз оголосив, що "Антоньїто" долучиться до складу команди одразу по завершенню дії угоди з іспанським клубом.

Очікується, що "сороки" одразу віддадуть футболіста в оренду іншому клубу.

Загалом на рахунку форварда 60 матчів за "дорослу" команду Малаги, сім голів та дев’ять асистів.