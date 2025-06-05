Іспанія

Хоча має всі шанси зробити це після турніру.

Аргентинський атакувальний півзахисник Ніко Пас лише влітку минулого року прибув до Італії заради виступів у Комо на чолі із Сеском Фабрегасом, здійснивши трансфер із мадридського Реала за 6 млн євро, і вже за один сезон зумів стати одним із найбільш яскравих виконавців Серії A.

Однак "галактікос" передбачили подібний розвиток подій, і якщо Комо заплатив їм усього 6 млн євро торік, то іспанському колективу вистачить усього 8 млн євро для того, щоб повернути собі всі права на 20-річного виконавця.

Тим часом Паса оцінюють на ринку вже в 35 млн євро.

Проте, як повідомляють іспанські ЗМІ, Реал нікуди не квапитиметься з цим рішенням.

Принаймні до завершення Клубного чемпіонату світу-2025 жодних рішень щодо Ніко в столиці Іспанії ухвалювати не будуть.

Тим часом Пас забив шість голів та віддав дев’ять гольових передач за 35 матчів цього сезону.