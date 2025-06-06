Іспанія

Або Дембеле.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас назвав головних претендентів на отримання Золотого м'яча. Цитує іспанського функціонера Marca.

"Нагорода має дістатися Ламіну Ямалю або Вінісіусу.

Вінісіус не провів суперсезон, але не варто забувати, що на початку він був дуже сильний. Золотий м'яч — це оцінка всього сезону, а в нього ще залишилися міжнародні матчі та клубний чемпіонат світу. Це два гравці, які виступають в Іспанії.

Коли нам кажуть, що Ла Ліга не робить трансфери, я відповідаю: головне — не розкидатися грошима. Це доводить, що коли довіряєш молодим гравцям — як у випадку з Барселоною, де в нас є Касадо, який, на жаль, отримав травму, Кубарсі, Ламін Ямаль — ось результат. Не потрібно стільки купувати, тому що часто зірки вже є в тебе вдома", — заявив Тебас.

Раніше повідомлялося, що Ямал повторив два багаторічні рекорди.