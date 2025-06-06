Ліга націй

Приголомшлива результативність від іспанського вінгера.

Збірна Іспанії у півфінальному матчі Ліги націй обіграла Францію (5:4) та вийшла у фінал турніру.

У цьому матчі оформленим дублем відзначився іспанський вінгер Ламін Ямал.

Таким чином, 17-річний іспанець став першим гравцем до 18-річчя, який зміг тричі забити у ворота збірної Франції. Раніше він забивав французам, коли йому було 16 років.

Востаннє таким досягненням відзначився бразильський форвард Пеле у 1958 році.

Також Ямал став першим за 112 років європейцем, який забив шість голів за національну команду до 18-річчя після нідерландця Фернана Нісо у 1913 році (сім голів).

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Франція.