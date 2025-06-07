Японський вінгер Реал Сосьєдада розглядає варіанти в Англії.
Такефуса Кубо, Getty Images
07 червня 2025, 17:29
24-річний атакуючий півзахисник Реал Сосьєдада Такефуса Кубо привертає увагу клубів англійської Прем’єр-ліги.
За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга зі Sky Sport DE, японський вінгер схиляється до трансферу саме в Англію цього літа.
Кубо вже отримав кілька запитів від потенційних покупців. Іспанський клуб оцінює свого футболіста в межах 30–40 мільйонів євро. Контракт японця з Реал Сосьєдадом діє до 2029 року.
У сезоні-2024/25 вінгер провів непогану кампанію, записавши на свій рахунок 7 голів і 4 результативні передачі в 52 іграх.