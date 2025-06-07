Іспанія

Японський вінгер Реал Сосьєдада розглядає варіанти в Англії.

24-річний атакуючий півзахисник Реал Сосьєдада Такефуса Кубо привертає увагу клубів англійської Прем’єр-ліги.

За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга зі Sky Sport DE, японський вінгер схиляється до трансферу саме в Англію цього літа.

Кубо вже отримав кілька запитів від потенційних покупців. Іспанський клуб оцінює свого футболіста в межах 30–40 мільйонів євро. Контракт японця з Реал Сосьєдадом діє до 2029 року.

У сезоні-2024/25 вінгер провів непогану кампанію, записавши на свій рахунок 7 голів і 4 результативні передачі в 52 іграх.