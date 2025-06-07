36-річний футболіст 1 липня стане вільним агентом.
Іван Перішич, getty images
07 червня 2025, 22:28
Гансі Флік хоче бачити Івана Перішича в Барселоні. У минулому сезоні 36-річний півзахисник виступав за ПСВ і 1 липня стане вільним агентом, якщо не продовжить контракт.
Mundo Deportivo з посиланням на Bild повідомляє, що тренер Барселони хотів би, щоб клуб підписав Перішича. Флік знає хорвата по роботі в Баварії.
У минулому сезоні Перішич забив 11 голів і віддав 11 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Барселона планує розлучитися з тер Штегеном.