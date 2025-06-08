Іспанія

Коментар французького форварда.

Нападник і капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе, який виступає за мадридський Реал, висловився про свої шанси на отримання Золотого м'яча в цьому році.

"Чи претендую я на Золотий м'яч? У мене є думка, але вона мало що означає. Єдиний трофей, на долю якого я можу вплинути, — це Золота бутса, тому що вона залежить від моїх ніг. Золотий м'яч від мене не залежить", — наводить слова Мбаппе RMC Sport у соціальній мережі X.

У минулому клубному сезоні Мбаппе взяв участь у 56 матчах, забив 43 голи і віддав п'ять результативних передач.

Раніше Мбаппе підбив підсумки фіналу чотирьох Ліги націй.