Іспанія

Талановитий вихованець Рівер Плейт переїжджає до Європи.

Атакувальний півзахисник Рівер Плейт Франко Мастантуоно поповнить склад мадридського Реала, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що контракт із 17-річним аргентинцем буде розраховано до кінця червня 2031-го. Сума трансферу, яку "бланкос" сплачуватимуть частинами, складе 45 млн доларів.

Рівер Плейт просить Мастантуоно наостанок зіграти на Клубному чемпіонаті світу, а до мадридського Реала приєднатися в серпні. Про придбання гранд Ла Ліги може офіційно повідомити вже наступного тижня.

Клуб із Буенос-Айреса в групі E майбутнього КЧС зустрінеться з Урава Ред Даймондс (17.06), Монтерреєм (22.06) та Інтером (26.06).

На рахунку Франко сім голів і чотири асисти у 19-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Раніше повідомлялося, що Реал Мадрид не займатиметься поверненням зірки Комо до завершення Клубного чемпіонату світу.