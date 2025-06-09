Іспанія

Каталонський клуб готовий відпустити українця за 22 млн євро.

Український вінгер Віктор Циганков може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, у послугах 27-річного українця зацікавлені три клуби АПЛ – Борнмут, Фулгем та Вест Гем.

Усі троє стежили за футболістом збірної України протягом сезону, але поки що офіційних запитів не робили.

Також наголошується, що Жирона готова відпустити українця за 22 мільйони євро.

Минулого сезону Циганков провів 32 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав п'ять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Жирона хоче викупити Артура Мело.