Іспанія

Каталонський клуб зацікавлений у збереженні бразильського півзахисника в команді.

Керівництво Жирони має намір зберегти у своєму складі Артура Мело, який виступає за клуб на правах оренди з Ювентуса. Про це повідомляє італійський журналіст Мірко Ді Натале.

Орендна угода, яка завершується наприкінці сезону, не містила опції викупу. Відтак клуби змушені починати новий раунд перемовин, аби узгодити повноцінний трансфер 28-річного бразильця. Контракт Артура з Ювентусом чинний до літа 2027 року, а його ринкова вартість, за оцінками Transfermarkt, становить п'ять мільйонів євро.

Попри те, що в Ла Лізі цього сезону Артур провів 15 матчів без результативних дій, у Жироні задоволені його внеском у побудову гри та прагнуть зберегти його у складі на постійній основі.

Нагадаємо, Жирона встановила антирекорд Ла Ліги.