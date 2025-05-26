Іспанія

Провал каталонського клубу.

Каталонська Жирона, в складі якої виступають два українця Віктор Циганков та Владислав Крапивцов, встановила антирекорд іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє журналіст Педро Мартін.

Каталонський клуб за підсумками сезону-2024/25 набрав 41 очко в чемпіонаті Іспанії — на 40 менше, ніж минулої кампанії, коли команда Мічела посіла третє місце в турнірній таблиці. У жодного клубу в історії турніру раніше не було такої різниці за очками у двох сезонах.

До антирекорду Жирони найгіршим результатом була різниця в 37 очок у хіхонського Спортінга між сезонами 1996/97 і 1997/98.