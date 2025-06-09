Іспанія

Француз залишається в Мадриді.

Мадридський Атлетіко підписав трудову угоду з центральним захисником Клеманом Лангле. Про це повідомляє офіційний сайт "матрацників".

Зазначається, що сторони оформили контракт на три роки — до 30 червня 2028 року. 29-річний француз напередодні розірвав угоду з каталонською Барселоною.

Нагадаємо, що минулий сезон Лангле провів в складі "матрацників" на правах оренди.

У сезоні-2024/25 Клеман Лангле відіграв за Атлетіко 34 матчі, забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Коке продовжив контракт з Атлетіко.