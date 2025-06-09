Француз залишається в Мадриді.
Клеман Лангле, atletico
09 червня 2025, 19:23
Мадридський Атлетіко підписав трудову угоду з центральним захисником Клеманом Лангле. Про це повідомляє офіційний сайт "матрацників".
Зазначається, що сторони оформили контракт на три роки — до 30 червня 2028 року. 29-річний француз напередодні розірвав угоду з каталонською Барселоною.
Нагадаємо, що минулий сезон Лангле провів в складі "матрацників" на правах оренди.
У сезоні-2024/25 Клеман Лангле відіграв за Атлетіко 34 матчі, забив три голи та віддав дві результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Коке продовжив контракт з Атлетіко.