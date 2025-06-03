Іспанія

Нова угода з 33-річним футболістом розрахована до літа 2026 року.

Півзахисник Атлетіко Коке продовжить виступати у складі мадридського клубу. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нова угода з 33-річним іспанцем розрахована до літа 2026 року.

Коке виступає у складі "матрацників" з літа 2009 року. На його рахунку 681 матч, що є рекордним показником в історії клубу.

У складі Атлетіко Коке двічі взяв чемпіонат Іспанії, Лігу Європи та Суперкубок УЄФА, по одному разу завойовував Кубок та Суперкубок Іспанії, а також двічі грав у фіналі Ліги чемпіонів.

За підсумками минулого сезону Атлетіко посів третє місце у Ла Лізі та пробився до Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Грізманн продовжив контракт з Атлетіко.