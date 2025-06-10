Іспанія

Каталонці підписують п’ятирічний контракт із молодим іспанським голкіпером.

Барселона досягла домовленості щодо трансферу іспанського воротаря Еспаньйола Жоана Гарсії.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, документи вже оформлено — трансфер відбудеться найближчим часом.

Каталонський клуб готовий активувати клаусулу гравця протягом кількох днів. Очікується, що це станеться вже наступного тижня, але всі контракти наразі узгоджено і підписання є лише питанням часу.

Гарсія, якому 24 роки, підпише угоду з Барселоною строком на п’ять років. Воротар вважається перспективним проєктом клубу і може стати частиною оновленої команди в сезоні-2025/26, утім не виключається, що гравець може майбутній сезон провести в оренді.