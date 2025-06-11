Іспанія

Іспанський фахівець залишиться працювати в іспанській Ла Лізі.

Колишній головний тренер Реал Сосьєдада Іманоль Альгуасіль незабаром може очолити Севілью. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, сторони близькі до погодження контракту, який буде розрахований на два роки з опцією продовження ще на один сезон.

Останнім клубом 53-річного іспанця був Реал Сосьєдад. Ще у квітні було оголошено, що Іманоль покине команду цього літа.

За підсумками сезону Сосьєдад фінішував на 12 місці у Ла Лізі, а Севілья закінчила компанію на 16 позиції.