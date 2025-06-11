Іспанський фахівець залишиться працювати в іспанській Ла Лізі.
Іманоль Альгуасіль, Getty Images
11 червня 2025, 16:00
Колишній головний тренер Реал Сосьєдада Іманоль Альгуасіль незабаром може очолити Севілью. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, сторони близькі до погодження контракту, який буде розрахований на два роки з опцією продовження ще на один сезон.
Останнім клубом 53-річного іспанця був Реал Сосьєдад. Ще у квітні було оголошено, що Іманоль покине команду цього літа.
За підсумками сезону Сосьєдад фінішував на 12 місці у Ла Лізі, а Севілья закінчила компанію на 16 позиції.