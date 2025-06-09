Іспанія

Український воротар розглядає варіант із переходом до екскоманди, якщо вона проб’ється до еліти іспанського футболу.

Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін може продовжити кар'єру в Ов'єдо – за умови, що клуб вийде до Ла Ліги. Як повідомляє видання Grada3, українець незадоволений своєю роллю в мадридському клубі та прагне отримувати більше ігрового часу.

Новий головний тренер Реала Хабі Алонсо розуміє бажання 26-річного воротаря, однак не може гарантувати місце у старті – якщо Тібо Куртуа залишиться у формі та без травм. Саме тому Лунін не виключає варіант із переходом до Ов'єдо – клубу, в якому вже виступав на правах оренди у 2020 році.

Тоді українець провів 20 матчів, пропустивши стільки ж голів, і зарекомендував себе як надійний голкіпер. Нині ж Ов'єдо бореться за підвищення у класі через плей-офф Сегунди, і у разі успішного завершення кампанії може отримати Луніна в якості підсилення на сезон у Ла Лізі.

У сезоні-2024/25 Андрій зіграв 14 матчів за Реал у всіх турнірах, провівши шість поєдинків на нуль і пропустивши 19 м’ячів. Основним турніром для українця був Кубок Іспанії, а у фіналі Ліги чемпіонів перевагу знову віддали Тібо Куртуа.

Раніше повідомлялося, що Мілан націлився на Луніна.