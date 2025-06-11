Іспанія

Іспанський клуб веде перемовини з футболістом, який може повернутися на правах вільного агента.

Реал Бетіс офіційно надіслав пропозицію Хуніору Фірпо щодо його повернення до клубу.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, домініканський захисник отримав формальну пропозицію і наразі тривають активні перемовини.

Бетіс прагне випередити конкурентів у боротьбі за підписання нового лівого захисника, зокрема Алекса Морено, який також розглядається клубом як потенційне підсилення на позицію лівого фулбека. Проте саме Фірпо є пріоритетною ціллю для клубу з Севільї.

Наразі у Хуніора Фірпо спливає контракт із Лідс Юнайтед цього літа. У минулому сезоні Чемпіоншипу він провів 32 матчі, забив 4 голи та віддав 10 асистів.