Іспанія

Новачок також отримав ігровий номер на футболці.

Новина про те, що англійський фланговий захисник Трент Александер-Арнольд залишив Ліверпуль та на правах вільного агента перейшов до мадридського Реала з’явилась ще наприкінці травня цього року.

Зрештою, "галактікос" таки презентували свого 26-річного новачка, який незабаром долучиться до команди Хабі Алонсо в США задля участі в Клубному чемпіонаті світу.

Відбулась офіційна церемонія підписання контракту Трента з Реалом, на якій традиційно був присутнім президент клубу Флорентіно Перес.

Очільник "бланкос" вручив захиснику також і ігрову футболку з його новим номером — "12".

Відомо, що на вибір для Трента залишались лише "12" та "18" номери, відповідно до регламенту Ла Ліги та після того, як інший новачок, іспанець Дін Гюйсен, забрав собі "24".

Раніше "12" на спині була у французького півзахисника Едуардо Камавінги, а до цього — належала бразильському захиснику Марсело.

Також замість прізвища на футболці англійця буде присутнім лише його ім’я.

Контракт підписано до 2031 року.