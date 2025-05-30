Іспанія

Склад мадридського гранда поповнився другим англійцем.

Реал Мадрид на своєму офіційному сайті оголосив про досягнення домовленості з Ліверпулем щодо трансферу правого захисника Трента Александер-Арнольда.

За даними журналіста Фабріціо Романо, можливість задіяти 26-річного англійця на майбутньому Клубному чемпіонаті світу обійшлася "бланкос" у близько десяти млн євро. Також повідомляється, що клаусула в контракт гравця [до кінця червня 2031 року] становитиме один млрд євро.

На рахунку Трента 23 гола й 92 асисти в 354-х матчах за Ліверпуль у всіх турнірах. Із "червоними" він здобув дев'ять трофеїв, серед яких дві перемоги в АПЛ і звитяга в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, на КЧС-2025 підопічні Хабі Алонсо зустрінуться з Аль-Хілялем (18.06), Пачукою (22.06) і РБ Зальцбург (27.06).

Раніше Реал Мадрид також придбав центрального захисника Борнмута Діна Гюйсена.