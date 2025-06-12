Іспанія

Колумбієць розраховує змінити команду влітку.

Вінгер Ліверпуля Луїс Діас розглядається Барселоною як один з головних кандидатів на посилення атаки.

Як передає Mundo Deportivo, сам футболіст також відкритий до переходу в каталонський клуб, оскільки з дитинства мріяв виступати за нього.

Раніше повідомлялося, що англійський клуб близький до підписання півзахисника Баєра Флоріана Вірца за суму близько 150 мільйонів євро. Це може вплинути на становище Діаса в команді. Джерело стверджує, що колумбієць відчуває брак довіри з боку Ліверпуля і призупинив переговори про продовження контракту.

Крім того, його оточення вважає, що можливий трансфер Вірца посилить ймовірність відходу Діаса, що дозволить Ліверпулю частково компенсувати великі витрати.

У сезоні-2024/25 Луїс Діас провів 36 матчів в АПЛ, в яких забив 13 голів і зробив п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Баєр розглядає трансфер Кванси.