Німеччина

Клуб із Леверкузена розпочав конкретні переговори з Ліверпулем щодо 22-річного центрального захисника.

Баєр Леверкузен серйозно зацікавлений у посиленні оборони і розпочав переговори з центрбеком Ліверпуля Джареллом Квансою та його представниками.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, обговорення між клубами вже йдуть, хоча офіційної угоди поки не досягнуто.

Цей потенційний трансфер розглядають окремо від майбутнього переходу Флоріана Вірца в Ліверпуль, який очікується найближчим часом. Кванса, якому 22 роки, входить до пріоритетного списку Леверкузена на позицію центрального захисника.

Також зазначається, що Баєр не намагається просувати трансфер Лоїка Баде з Севільї, про якого раніше з'являлася інформацію, зосереджуючись саме на кандидатурі Кванси.