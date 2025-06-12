Іспанія

Каталонці та Монако поки не домовилися.

Монако ще не домовився з Барселоною про умови переходу нападника Ансу Фаті.

Днями різні джерела повідомили про майже неминучий перехід 22-річного іспанця до клубу французької Ліги 1 на правах оренди з можливістю викупу. Проте, як стверджує Marca, перша пропозиція Монако щодо Фаті була відхилена "синьо-гранатовими". Переговори тривають.

Контракт Ансу Фаті з Барселоною розрахований до середини 2027 року, а його трансферна вартість оцінюється порталом Transfermarkt в 5 млн євро.

У минулому сезоні форвард з'явився на полі в 11 матчах колективу Ганса-Дітера Фліка у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Діас мріє про перехід до Барселони.