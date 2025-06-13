Іспанія

Стала відома причина.

Мілан відмовився продавати лівого захисника Тео Ернандеса в мадридський Атлетіко.

Зовсім недавно з'явилася інформація про розбіжності, що виникли між клубами в переговорах щодо француза. Як повідомляє журналіст Валентин Фурлан, угода зірвалася.

Мілан просить за 27-річного футболіста 25 млн євро і не збирається йти на поступки, в Атлетіко ж не готові запропонувати більше 20 млн євро.

Знижена ціна Тео Ернандеса пов'язана з контрактом, який закінчується через рік. За чутками, "россонері" були готові продати гравця в Аль-Хіляль, але сам латераль відмовився переїжджати до Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялося, що Мілану запропонували підписати Зінченка.