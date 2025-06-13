Іспанія

Талановитий вихованець Рівер Плейт приєднається до "бланкос" у серпні.

Реал Мадрид на своєму офіційному сайті оглосив про майбутній перехід атакувального півзахисника Рівер Плейт Франко Мастантуоно.

Склад іспанського гранда аргентинець поповнить у свій 18-й день народження, а саме 14-го серпня 2025 року. Контракт із вихованцем клубу з Буенос-Айреса розраховано до кінця червня 2031-го.

Таким чином Мастантуоно зможе допомогти рідному для нього Рівер Плейт на Клубному чемпіонаті світу. У групі Е оновленого турніру аргентинський гранд протистоятиме Ураві Ред Даймондс (17.06), Монтеррею (22.06) і міланському Інтеру (26.06).

Зараз на рахунку Франко сім голів і чотири асисти у 19-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії. У лютому 2024-го року виконавець став наймолодшим автором гола в історії клубу з Буенос-Айреса. Нещодавно він також дебютував за збірну Аргентини, ставши наймолодшим гравцем в історії національної команди.

Нагадаємо, журналіст Фабріціо Романо раніше повідомляв, що сума трансферу, яку "бланкос" сплачуватимуть частинами, складе 45 млн доларів.

Учора, 12-го червня, Реал Мадрид офіційно представив колишнього правого захисника Ліверпуля Трента Александер-Арнольда.