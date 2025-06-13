Іспанія

Класика в сучасному стилі: зелено-білі смуги та новий чорний акцент.

Реал Бетіс офіційно презентував домашній комплект форми на сезон-2025/26.

Новинка поєднує в собі традиції та стиль – головна частина футболки виконана в класичних зелено-білих горизонтальних смугах, які вже стали візитівкою андалусійського клубу.

Цього разу до образу додали чорні шорти, які надають формі елегантності, а гетри залишилися у насиченому зеленому кольорі, що підтримує загальну кольорову палітру.

Новий комплект вже доступний для придбання в офіційному фаншопі клубу. Вартість футболки становить 100 доларів.