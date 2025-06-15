Іспанія

Англієць не є пріоритетом для каталонців.

Вінгер Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд не є пріоритетною трансферною метою Барселони.

"Синьо-гранатовим" давно приписують інтерес до англійця, проте тепер перехід здається малоймовірним. За інформацією Diario Sport, в Барселоні не вважають трансфер Рафшорда навіть "планом Б".

У каталонському клубі вибирають між Луїсом Діасом (Ліверпуль) і Ніко Вільямсом (Атлетік Більбао), в той час як 27-річний футболіст Манчестер Юнайтед позначений як "недорога альтернатива".

Якщо вірити чуткам, сам Маркус Рашфорд дуже хотів би виступати за Барселону. "Червоні дияволи" зажадають за свого вихованця близько 40 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Барселона просила ФІФА допустити її до Клубного чемпіонату світу.