Каталонці хотіли замінити Леон, але ФІФА залишила квоту за КОНКАКАФ.
Лапорта, Getty Images
15 червня 2025, 18:34
Барселона зробила спробу потрапити до оновленого Клубного чемпіонату світу, звернувшись до ФІФА з проханням розглянути її кандидатуру як можливу заміну мексиканському Леону.
Коли стало відомо, що представник Мексики не братиме участі в турнірі, керівництво каталонського клубу вийшло на зв’язок з організаторами, сподіваючись зайняти вакантне місце.
Втім, ФІФА ухвалила інше рішення — зберегти квоту за регіоном КОНКАКАФ. Право виступити на турнірі розіграють американські клуби Лос-Анджелес і Америка.
Раніше повідомлялось, що Алькантара може увійти до штабу Фліка в Барселоні.