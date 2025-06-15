Іспанія

Каталонці хотіли замінити Леон, але ФІФА залишила квоту за КОНКАКАФ.

Барселона зробила спробу потрапити до оновленого Клубного чемпіонату світу, звернувшись до ФІФА з проханням розглянути її кандидатуру як можливу заміну мексиканському Леону.

Коли стало відомо, що представник Мексики не братиме участі в турнірі, керівництво каталонського клубу вийшло на зв’язок з організаторами, сподіваючись зайняти вакантне місце.

Втім, ФІФА ухвалила інше рішення — зберегти квоту за регіоном КОНКАКАФ. Право виступити на турнірі розіграють американські клуби Лос-Анджелес і Америка.

Раніше повідомлялось, що Алькантара може увійти до штабу Фліка в Барселоні.