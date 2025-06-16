Іспанія

Каталонці випереджають Баварію, Арсенал і Челсі у трансферній гонці.

Барселона вийшла в лідери у боротьбі за підписання вінгера Атлетіка Більбао Ніко Вільямса. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг зі Sky Sport Germany.

За інформацією джерела, за останні 24 години відбулися важливі переговори, які значно просунули справу вперед для каталонського клубу.

Президент Барселони Жоан Лапорта нині оцінює можливість оформлення трансферу, а також варіанти реєстрації футболіста відповідно до вимог фінансового фейр-плей. Якщо клуб отримає "зелене світло", угода буде завершена найближчим часом.

Наставник "блаугранас" Гансі Флік є великим прихильником таланту Вільямса і наполягає на його підписанні. Водночас Баварія, Арсенал і Челсі зберігають інтерес, проте наразі чекають розвитку подій навколо каталонців.