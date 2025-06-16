Іспанія

Аргентинський фахівець підписав контракт на три роки та повертається до клубу, за який грав у 90-х.

Севілья офіційно оголосила про призначення Матіаса Алмейди новим головним тренером першої команди.

Аргентинець очолить клуб із липня 2025 року та працюватиме щонайменше до літа 2028-го, згідно з підписаним трирічним контрактом.

51-річний Алмейда упродовж останніх трьох сезонів працював із АЕКом, із яким виграв чемпіонат і Кубок Греції в сезоні-2022/23. Усього в Греції він провів 134 матчі: 80 перемог, 24 нічиї, 30 поразок.

До цього тренер здобував титули в Мексиці з Чівас (чемпіонство, два Кубки MX та Суперкубок, а також перемога в Лізі чемпіонів КОНКАКАФ), а також тренував у США (Сан-Хосе Ертквейкс) і в Аргентині (Рівер Плейт, Банфілд).

Для Алмейди це буде не перший досвід у Севільї — у сезоні-1996/97 він виступав за клуб як футболіст. Новий тренер прибуде до команди в липні та розпочне підготовку до сезону-2025/26.