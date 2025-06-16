Іспанія

Нову екіпіровку надихнули "магічні ночі" на Сантьяго Бернабеу.

Реал Мадрид спільно з брендом adidas презентував другу форму на сезон-2025/26.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, нова екіпіровка виконана в темно-синьому кольорі, що символізує нічне небо над Сантьяго Бернабеу під час європейських матчів.

Дизайн доповнено сріблястими деталями, натхненними зовнішнім виглядом оновленого стадіону, а також зеленими елементами — як відсилання до кольору газону.

Дебют нової екіпіровки відбудеться в матчі проти Зальцбурга в рамках Клубного чемпіонату світу-2025.