Іспанія

Адемола Лукман може продовжити кар'єру в Ла Лізі.

Мадридський Атлетіко виявляє серйозний інтерес до нападника Аталанти Адемоли Лукмана.

Як повідомляє Corriere dello Sport, "матрацники" розглядають 27-річного нігерійця як потенційне підкріплення атакуючої лінії і мають намір включитися в боротьбу за гравця, конкуруючи з Наполі.

Однак проста ця угода точно не буде — бергамаски не мають наміру знижувати цінник і як і раніше оцінюють Лукмана в 60 мільйонів євро.

Минулий сезон став для форварда одним з кращих в кар'єрі: 15 голів і п'ять асистів в 31 матчі Серії А.