Іспанія

Альберто Молейро залишив клуб, який вилетів із Ла Ліги.

Лівий вінгер Лас-Пальмаса Альберто Молейро переходить до Вільярреала, передає офіційний сайт клубу Ла Ліги.

Контракт із 21-річним іспанцем розраховано до кінця червня 2030-го. За даними transfermarkt, сума трансферу талановитого вихованця клубу з Канарських островів склала 16 млн євро.

𝐃𝐞𝐥 𝐚𝐦𝐚𝐫𝐢𝐥𝐥𝐨 𝐚𝐥 𝐚𝐦𝐚𝐫𝐢𝐥𝐥𝐨 💛 pic.twitter.com/2zmJuaqhm2 — Villarreal CF (@VillarrealCF) June 17, 2025

Молейро дебютував за Лас-Пальмас у серпні 2021 року. На рахунку Альберто 13 голів і 14 асистів у 147-ми матчах усіх турнірів.

Нападник також представляє збірну Іспанії U-21 (12 матчів).