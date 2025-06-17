Альберто Молейро залишив клуб, який вилетів із Ла Ліги.
Альберто Молейро, villarrealcf.es
17 червня 2025, 16:59
Лівий вінгер Лас-Пальмаса Альберто Молейро переходить до Вільярреала, передає офіційний сайт клубу Ла Ліги.
Контракт із 21-річним іспанцем розраховано до кінця червня 2030-го. За даними transfermarkt, сума трансферу талановитого вихованця клубу з Канарських островів склала 16 млн євро.
Молейро дебютував за Лас-Пальмас у серпні 2021 року. На рахунку Альберто 13 голів і 14 асистів у 147-ми матчах усіх турнірів.
Нападник також представляє збірну Іспанії U-21 (12 матчів).