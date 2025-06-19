Іспанія

Барселона відновлюється.

Президент Барселони Жоан Лапорта висловився щодо економічного становища каталонського клубу. Його слова наводить El Mundo Deportivo.

"Ми працюємо над її зміцненням. Ми не хочемо, щоб страждання, яких ми зазнали, коли приєдналися до клубу, повторилися. Ми вже перейшли від стабільного до позитивного результату.

Зрозуміло, що гравці в Ла Масії мають не нульову вартість, згідно з економічним дослідженням. Ламін, наприклад, гравець світового класу. У них всіх дуже висока ринкова вартість. Також у тих, хто прийшов з інших клубів, як Де Йонг, Педрі, Рафінья з іншої футбольної культури, що також означає, що команда має високу економічну вартість. Це дає нам гарантоване сьогодення і майбутнє.

Економічне відновлення засноване на стратегічному плані, який ми виконуємо, незважаючи на труднощі.

Цього сезону ми отримаємо дохід у розмірі 980 мільйонів євро. Бюджет вперше перевищить 1 мільярд євро. Ми намагаємося скоротити заборгованість, і нам це вдається.

У цьому сезоні ми отримали на 44 мільйони євро більше від продажу квитків, навіть під час нашого перебування на Монжуїку. Це також заслуга команди, її гри та видовищності. Ми вийшли до півфіналу Ліги чемпіонів.

Що стосується комерційних питань, був підписаний контракт з Nike, найбільша угода за всю історію, з доходом у 280 мільйонів євро в цьому сезоні. Віце-президент Рафаель Юсте добре знається на різних питаннях, і я подумав, що він ідеальна людина, щоб забезпечити найкращий спортивний контракт з Nike в історії. Він поліпшив мерчандайзинг "Барси" з BLM, досягнувши історичного показника доходу.

Що стосується міжнародної торгівлі, минулого сезону ми заробили понад 100 мільйонів євро, а цього сезону від 140 до 150 мільйонів. Нам приємно спостерігати цей етап економічного відновлення", — заявив Лапорта.

Раніше повідомлялося, що Барселона досягла домовленості щодо контракту з Ніко Вільямсом.