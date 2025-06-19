Іспанія

Інформації про терміни одужання на даний момент немає.

Форвард Реала Кіліан Мбаппе не зіграв у середу в матчі першого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу проти Аль-Хіляля (нічия 1:1). Повідомлялося, що Мбаппе підхопив вірус і був ізольований в готелі.

Тепер на офіційному сайті Реала з'явилося оголошення — у Мбаппе виявили гострий гастроентерит.

Французький футболіст був госпіталізований для проходження різних обстежень і лікування.

Судячи з усього, Кіліан Мбаппе не зможе допомогти Реалу в найближчій грі Клубного чемпіонату світу проти Пачукі (22 червня), хоча мадридський клуб про терміни одужання гравця нічого не повідомив.