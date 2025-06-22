Іспанія

Поразка в першому матчі фіналу плей-оф за підвищення не завадила підопічним Велько Пауновича.

У рамках матчу-відповіді фіналу плей-оф за місце в іспанській Ла Лізі-2025/26 Реал Ов'єдо приймав Мірандес.

Підопічні Велько Пауновича зазнали поразки з рахунком 0:1 у першому протистоянні. У другому вони стартували з іще одного пропущеного гола, але результативні удари Санті Касорли (із пенальті) та Ільяса Чайра дозволили господарям поля відновити паритет у загальному рахунку. Доля путівки до "еліти" вирішилася вже в додатковий час, коли Франсіско Портільйо уразив ворота гостей.

Реал Ов'єдо перебував поза найвищим дивізіоном Іспанії із сезону 2000/01, тоді як Мірандес втратив можливість зіграти в Ла Лізі вперше в своїй понад 98-річній історії.

Реал Ов'єдо — Мірандес 3:1

Голи: Касорла, 39 (пен.), Чайра, 52, Портільйо, 103 — Панічеллі, 16

Реал Ов'єдо: Ескандель — Відаль (Аїхадо, 82), Костас, Д. Кальво, Альхассан — Ассан (Луенго, 77), Сібо, Коломбатто (Портільйо, 82), Касорла (де ла Ос, 72) — Чайра (де ла Фуенте, 96), Віньяс (Алемао, 72)

Мірандес: Фернандес — Рінкон (Гарсія, 105), Томео (Родрігес, 115), Егілус, Парада (Мартін, 105), Беніто — Рейна (А. Кальво, 105), Горрочатегі, Лашер (Рока, 91) — Ісета (Буцке, 96), Панічеллі

Попередження: Віньяс, де ла Ос — Рейна, Лашер, Горрочатегі

Вилучення: Костас, 120 — Егілус, 120