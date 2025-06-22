Іспанія

38-річний англієць перебуває у статусі вільного агента.

Колишній нападник Лестера Джеймі Варді може продовжити свою кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

За інформацією джерела, у послугах 38-річного англійця, який є вільним агентом, зацікавлені одразу чотири клуби іспанського чемпіонату.

Інтерес виявляють Севілья, Валенсія, Вільярреал та Бетіс.

Крім них Варді у своєму складі хочуть бачити Лідс та Вулвергемптон, а також два клуби МЛС — Сан-Дієго та Ді-Сі Юнайтед.

Минулого сезону Варді провів 36 матчів, у яких забив десять голів та віддав чотири асисти.