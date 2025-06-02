Англія

Легендарний нападник готується до нового виклику після завершення епохи в Лестері.

Англійський форвард Джеймі Варді завершує свій легендарний шлях у складі Лестера після 13 сезонів. Як повідомляє Fichajes, 37-річний нападник стане вільним агентом цього літа та вже привернув увагу клубів із різних країн.

В Іспанії на досвідченого голеадора претендують Валенсія та Вільярреал, які шукають підсилення атакувальної лінії. В Англії за Варді стежить Лідс Юнайтед, який сподівається повернутися до Прем’єр-ліги з більш потужним складом.

Крім того, інтерес до гравця виявили одразу два клуби зі структури Red Bull — Нью-Йорк Ред Буллз з МЛС та австрійський Ред Булл Зальцбург. Така модель володіння може зробити трансфер більш гнучким, залежно від умов, запропонованих самій легенді Лестера. Ще одним претендентом на Варді є клуб МЛС Шарлотт.

Джеймі Варді провів за Лестер 500 офіційних матчів та забив 200 голів, ставши символом золотої епохи клубу, зокрема пам’ятного чемпіонського сезону-2015/16.

Нагадаємо, Лестер оголосив про відхід 11 гравців